847 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане на 19 февраля 2022 года зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровел 1 251 641 человек от COVID-19.

На 17 февраля 2022 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 62 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87 716, летальных случаев – 5317, выздоровевших – 81 249.

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Коронавирус в Казахстане

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