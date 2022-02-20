экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
847 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на 19 февраля 2022 года зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровел 1 251 641 человек от COVID-19.

На 17 февраля 2022 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 62 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87 716, летальных случаев – 5317, выздоровевших – 81 249.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане выявили 191 случай COVID-19 и 42 коронавирусной пневмонии
  • Президенты России и Франции проведут телефонные переговоры
  • Британия решила перенести посольство в Украине во Львов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com