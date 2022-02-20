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В Узбекистане выявлено 204 случая COVID-19 и 38 коронавирусной пневмонии
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 20 февраля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 235 267. В течение прошедших суток зафиксированы 204 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 38 (в пятницу – 42) человек диагностирована пневмония.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (72), Ташкентской (46), Самаркандской (15) и Сурхандарьинской (15) областях.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1619 летальных исходов).

За день выздоровели 1479 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 225 937).

На лечении находятся 7711 больных COVID-19.

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