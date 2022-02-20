Белая акула растерзала мужчину в Сиднее

CentralAsia (CA) - Четырехметровая акула напала на британского инструктора по дайвингу Саймона Неллиста, когда он плавал в нескольких метрах от мыса Бьюкен в Сиднее. В результате нападения мужчина погиб, сообщило издание Metro в субботу, 19 февраля.

По данным газеты, инцидент произошел еще 16 февраля. 35-летний мужчина готовился к благотворительному заплыву. Погибший родился и вырос в Корнуолле, а затем переехал в Австралию со своей невестой.

«Саймон был нежным, добрым и замечательным человеком. Он был любимым женихом, сыном, братом, дядей и другом», — подчеркнули близкие.

По их словам, рыба очень быстро растерзала его.

Это первое за 60 лет, с 1963 года, нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее. Как сообщило издание, правительство штата Новый Южный Уэльс потратило миллионы, чтобы уменьшить количество нападений акул на его побережье.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что власти ряда округов в американском штате Калифорния решили ограничить доступ на общественные пляжи из-за гибели серфера после нападения акулы в Морро-Бэй. О том, что мужчина стал жертвой акулы у побережья города Морро-Бэй в штате Калифорния, стало известно накануне. Его госпитализировали с серьезными ранениями, позже в больнице он скончался.

Отмечается, что этот смертельный случай из-за акулы стал первым за 18 лет в данном регионе.