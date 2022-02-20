В Белоруссии заявили о попытке срыва референдума по Конституции

CentralAsia (CA) - Комитет госбезопасности Белоруссии задержал группу людей, которые, по данным ведомства, планировали сорвать референдум по правкам в Конституцию. Об этом сообщает государственный телеканал ОНТ.

В сюжете канала говорится, что люди «призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им», они отправляли им письма от имени милиционеров и судей, в которых содержались прямые угрозы. Как утверждают в КГБ, задержанные получали указания из-за рубежа, их «кураторы из-за границы» установлены.

«Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством», — заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. Он назвал действия по срыву референдума тяжким преступлением и проявлением экстремизма.

МВД Белоруссии ранее заявили, что в стране возбудили девять уголовных дел, связанных с предстоящим референдумом, — в том числе за воспрепятствование права участвовать в нем, «незаконные действия в отношении персональных данных, клевету или порчу имущества». Ведомство сообщило также, что члены территориальных и участковых комиссий жалуются на угрозы и оскорбления.

15 февраля Zerkalo.io (переименованный после блокировки и признания экстремистским ресурс Tut.by) сообщил, что ЦИК Белоруссии засекретила имена членов участковых комиссий. Как заявили изданию в Центризбиркоме, решение приняли «в целях безопасности», поскольку во время президентских выборов 2020 года, когда данные о членах комиссий были в открытом доступе, им поступало много угроз. Председатель ЦИК по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко заявил, что этот шаг «никоим образом не отражается на праве граждан свободно принимать участие в референдуме и высказывать свою позицию».

Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля. В бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». В итоговом варианте предложено изменить преамбулу и 82 статьи Основного закона, исключить две статьи, дополнить текст одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 новыми статьями. В частности, поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, при этом по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента. Конституцию предлагается дополнить статьей о неприкосновенности президента, которая также запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления президентских полномочий.

Изменения в Конституцию вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования результатов референдума.