Монголия полностью открыта для международных поездок, – Anadolu Ajansı

CentralAsia (MNG) - Поскольку 92% людей полностью вакцинированы, правительство отменяет пограничный контроль, чтобы возобновить международную экономическую деятельность.

Монголия полностью сняла пограничные ограничения, чтобы возобновить международную торговлю и поездки.

В начале этой недели правительство премьер-министра Л.Оюун-Эрдэнэ приняло решение «отменить режим повышенной готовности и снизить уровень ограничений», поскольку азиатская нация полностью вакцинировала 92% своего населения.

«Никаких ограничений на деловые операции вводиться не будет», — крупнейшее турецкое информационное агентство Anadolu Ajansı.

«Монголия полностью открывает свои границы для международных поездок и теперь открыта для всех туристов и инвесторов, которые полностью вакцинированы», — добавил он.

«Правительство, административные органы, частные лица и туристические компании Монголии приложат усилия для создания необходимых условий для обеспечения безопасности и бесперебойного обслуживания всех, кто прибывает в страну с деловыми и туристическими целями», — сказал Л.Оюун-Эрдэнэ.

В Монголии с населением 3,4 миллиона человек зарегистрировано 459 944 случая заболевания COVID-19, в том числе 2087 случаев смерти с момента начала пандемии.

Поскольку в конце 2020 года в стране вспыхнул вирус, правительство не менее семи раз вводило строгие меры по блокировке, в течение которых Монголия находилась под «красным» уровнем ограничений в течение 79 дней.

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