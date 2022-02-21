экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр транспорта Кыргызстана и посол Монголии обсудили сотрудничество

CentralAsia (MNG) -  Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Эркинбек Осоев встретился в Бишкеке с послом Монголии в КР Ганхуяг Содном, сообщает Trend.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного и воздушного транспорта. В частности, стороны пришли к пониманию о необходимости наращивания двустороннего сотрудничества, которое следует активно продвигать, развивать и укреплять на взаимовыгодных условиях. Осоев, как председатель кыргызской части кыргызско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, заверил посла, что приложит для этого все усилия.

В ходе встречи также было сказано, что для активизации торгово-экономического сотрудничества и увеличения двустороннего товарооборота очень важно развивать транспортное сообщение, в том числе открытие прямого авиарейса между Кыргызстаном и Монголией. Этому будет способствовать открытие регулярного рейса по маршруту Улан-Батор – Бишкек – Улан-Батор с 6 марта 2022 года монгольской частной авиакомпанией «Xунну Эйр», с периодичностью один раз в неделю.

По итогам переговоров также достигнута договоренность о проведении очередного 4-го заседания Кыргызско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в ближайшее время в городе Улан-Батор (Монголия).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Влияние изменения климата на образование в Монголии
  • В Белоруссии заявили о попытке срыва референдума по Конституции
  • Монголия полностью открыта для международных поездок, – Anadolu Ajansı


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com