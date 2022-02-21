Министр транспорта Кыргызстана и посол Монголии обсудили сотрудничество

CentralAsia (MNG) - Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Эркинбек Осоев встретился в Бишкеке с послом Монголии в КР Ганхуяг Содном, сообщает Trend.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного и воздушного транспорта. В частности, стороны пришли к пониманию о необходимости наращивания двустороннего сотрудничества, которое следует активно продвигать, развивать и укреплять на взаимовыгодных условиях. Осоев, как председатель кыргызской части кыргызско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, заверил посла, что приложит для этого все усилия.

В ходе встречи также было сказано, что для активизации торгово-экономического сотрудничества и увеличения двустороннего товарооборота очень важно развивать транспортное сообщение, в том числе открытие прямого авиарейса между Кыргызстаном и Монголией. Этому будет способствовать открытие регулярного рейса по маршруту Улан-Батор – Бишкек – Улан-Батор с 6 марта 2022 года монгольской частной авиакомпанией «Xунну Эйр», с периодичностью один раз в неделю.

По итогам переговоров также достигнута договоренность о проведении очередного 4-го заседания Кыргызско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в ближайшее время в городе Улан-Батор (Монголия).

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