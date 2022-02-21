Старые времена прошли: сотрудничество Германии в области развития с Монголией и внешняя политика

CentralAsia (MNG) - Часть I

В этой статье я рассматриваю переориентацию немецкого сотрудничества в целях развития (DC), которая была представлена летом 2020 года под названием «Концепция реформы BMZ 2030» Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Это привело к тому, что Монголия больше не получает прямого государственного финансирования. Существующие проекты будут свернуты, но новых двусторонних проектов после этого не будет (BMZ 2020). Это тем более примечательно, что в последние тридцать лет Германия входит в число крупнейших доноров помощи развитию Монголии и занимает одно из первых трех мест вместе с США и Японией, а иногда и первое место в зависимости от года. С начала сотрудничества в целях развития в 1991 г. и до 2021 г. общий вклад Германии составил около 490 млн евро или почти 560 млн долларов США (Deutsche Botschaft 2021).

В связи с этим новым решением возникает вопрос, почему такая форма сотрудничества с Монголией не продолжается и является ли это решение «неправильным». Руководящим соображением при ответе на этот вопрос являются внешнеполитические интересы ФРГ, которые учитываются в новой концепции. Суть в том, что Монголия больше не занимает заметного места в сотрудничестве Германии в целях развития, а также в ее внешней политике. DC должен реагировать на эти мегатенденции как «сквозную задачу» (BMZ 2020). Мы живем в "ОДНОМ МИРЕ" (БМЗ 2021). Но мы не можем проводить разумную политику на основе этого банального в своей общности наблюдения, что все в мире так или иначе взаимосвязано и что даже пресловутый мешок с рисом, упавший в Китае, таким образом приобретает глобальное политическое значение. Дать всем поровну не получится. Даже если политики развития, прежде всего ответственный министр, будут регулярно призывать к увеличению бюджета округа Колумбия, он никогда не будет настолько большим, чтобы можно было решить «все». Приходится расставлять приоритеты.

Убежденность в том, что человек идет в мир, чтобы творить добро и исцелять его недостатки, и тем самым позиционирует себя как «чемпион мира по оказанию помощи» (Göring-Eckardt 2015) с твердо обоснованным чувством миссии, что, по-видимому, является частью самооценка в некоторых политических кругах Германии не является хорошим советчиком (Winkler 2020). Следует лишь мимоходом отметить, что такое отношение сочетается с требованием, чтобы внешняя политика Германии основывалась на (демократических/гуманитарных) ценностях. Этот постулат проблематичен, потому что на практике его нельзя выполнять с той неумолимостью, с которой он выдвигается. Об этом свидетельствует и Концепция реформы до 2030 года.

DC разумно может быть только компонентом внешней политики, потому что внешняя политика и DC тесно взаимосвязаны. Поэтому деление на два министерства, как это имеет место в Германии, не имеет большого смысла с концептуальной и практической точки зрения. Совсем недавно, во время предвыборной кампании в Бундестаг 2009 г., Свободная демократическая партия (СвДП) потребовала, чтобы небольшая BMZ, насчитывающая около 1200 сотрудников, была включена в качестве департамента в Федеральное министерство иностранных дел, в котором работает около 12 000 сотрудников, и, как и в случае, для например, в Австрии, Франции, Нидерландах и других странах. Однако, войдя в правительство в 2009 году, СвДП предпочла похоронить свое требование, очевидно, потому, что тогдашнему генеральному секретарю партии нужно было предоставить министерский пост. Таким образом, шанс на слияние был потерян. Великобритания, наделенная острым чувством внешнеполитических интересов благодаря своему статусу бывшей мировой державы и члена Совета Безопасности ООН, в 2020 году интегрировала свой Департамент международного развития в Министерство иностранных дел, которое теперь называется FCDO (Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития). Другими словами, развитие событий было прямо противоположным тому, что было в Германии в 2009 году. Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: «Мы объединяем наш бюджет помощи с нашим дипломатическим влиянием в новом FCDO, чтобы максимизировать влияние нашей внешней политики». Он добавил, что это было намерение «усилить дальнейшую прозрачность и подотчетность в использовании денег налогоплательщиков и неустанно сосредоточить нашу глобальную британскую стратегию на политике и в областях, которые приносят наибольшую ценность» (курсив автора) (British Government 2020). ).

С тех пор, как существует DC, его эффективность подвергалась критике. Есть три основных момента: 1. проекты развития не влияют на структуры более высокого уровня; 2. преобладают негативные эффекты, такие как цементирование зависимости и предотвращение проявления инициативы получателями меры; и 3. большая часть средств расходуется на трансфертные расходы, или другими словами: DC в основном служит для поддержки армии людей, работающих в сфере разработки, которая в Германии на протяжении десятилетий также включала явление, непонятное с юридической точки зрения зрения и возмутительно с социально-политической точки зрения, а именно «отсутствие налогообложения» немецких экспертов по развитию, которые не должны были платить налоги ни дома, ни за границей (Schäfers 2014).

Я не буду вдаваться здесь в дискуссию об оценках эффективности DC, а только отмечу, что эти оценки постоянно лишены доказательств (Faust 2010; Nuschler 2008). Когда агентства, исполняющие проекты, сами оценивают свой успех, можно себе представить, к каким результатам они приходят, потому что хотят остаться в бизнесе и получить новые контракты. Кроме того, в большинстве развивающихся стран отсутствует база данных, на основе которой можно было бы не только ставить цели развития, но и отслеживать их достижение. Другими словами, нет четкой картины того, чего на самом деле достигает DC.

Отношения между государствами во многом определяются клише. Как правило, они не соответствуют или соответствуют действительности только наполовину, но имеют то преимущество, что подходят для официальных прокламаций и воскресных речей. Эти клише, живущие собственной жизнью и повторяемые без размышлений, как мантра, лишенная смысла, нужны для постулирования родства и особых отношений, которых на самом деле не существует и во многих случаях не может быть оправдано внешнеполитическими интересами.

В германо-монгольских отношениях это прежде всего три элемента: 1) общая история, 2) общая ценностная ориентация — Монголия как «маяк демократии», 3) экономика — Монголия как поставщик сырья (особенно редкоземельные элементы). Таким образом, взятые вместе, германо-монгольские отношения считаются особыми, определяемыми не или главным образом интересами, а «дружбой». Однако «дружба» — категория, имеющая лишь ограниченное применение в политике и тем более в отношениях между государствами (Schaller 2013).

По истории: описать битву при Лигнице в 1241 году, сбор информации о Монголии в немецких университетах и в религиозных общинах в начале 18 века, а также деловые контакты, поддерживаемые отдельными купцами, так как германо-монгольские «отношения» — это полноценный эвфемизм. Во всяком случае, «прикосновение» точнее. Пребывание группы монгольских студентов в 1920-х годах регулярно называют одним из «великих моментов» германо-монгольских отношений. Студенты были отозваны преждевременно из-за начавшего разворачиваться конфликта между капитализмом и социализмом. Монголия была сателлитом СССР на следующие 60 лет и не имела свободы действий во внешней политике. Студенческий эпизод, хотя и упоминаемый по каждому поводу, не повлиял на отношения между двумя государствами.

«Старая» ФРГ (или Западная Германия) не имела реальных отношений с Монгольской Народной Республикой (МНР). Дипломатические отношения были с 1974 г., но посольство ФРГ так и не было открыто в Улан-Баторе и, наоборот, посольство Монголии в Бонне.

продолжение следует.

автор: Питер Шаллер

перевод с английского: Татар С.Майдар

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