Королева Великобритании Елизавета II заболела COVID-19
- Азия и мир, общество
- 19:24, 20 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщила BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Монарх испытывает лёгкие симптомы, больше похожие на простуду. Уже на этой неделе она рассчитывает вернуться к своим обязанностям.
В Букингемском дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медпомощь и будет выполнять все рекомендации врачей.
В апреле прошлого года в Великобритании скончался супруг монаршей особы, принц Филипп, герцог Эдинбургский. Ему было 99 лет.
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