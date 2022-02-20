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Королева Великобритании Елизавета II заболела COVID-19

CentralAsia (CA) -  В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщила BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Монарх испытывает лёгкие симптомы, больше похожие на простуду. Уже на этой неделе она рассчитывает вернуться к своим обязанностям.

В Букингемском дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медпомощь и будет выполнять все рекомендации врачей.

В апреле прошлого года в Великобритании скончался супруг монаршей особы, принц Филипп, герцог Эдинбургский. Ему было 99 лет.

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