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В Пекине проходит церемония закрытия Олимпийских игр 2022

CentralAsia (CA) -  В столице Китая проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

Торжественная церемония проходит в Пекине на Национальном стадионе, также известном, как «Птичье гнездо».

После небольшого стартового шоу на церемонии начался парад спортсменов.

Игры-2022 прошли в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего было разыграно 109 комплектов наград.

Победителем медального зачета Олимпиады стала сборная Норвегии, завоевавшая 37 наград, из которых 16 золотые — это новый рекорд зимних Игр.

Второе место заняла команда Германии (12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград), третьей стала команда хозяев — сборная Китая (9-4-2).

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