Монголия объявлена одной из 6 стран, принимающих финальный раунд отборочного турнира Кубка Азии по футболу

CentralAsia (MNG) - Монголия была выбрана в качестве одной из шести принимающих стран для финального раунда отборочного турнира Кубка Азии по футболу 2023 года, который состоится 8, 11 и 14 июня в конце этого года. Другими странами, где пройдут матчи, являются Кувейт, Кыргызская Республика, Малайзия, Индия и Узбекистан.

13 команд, в том числе принимающая Китай, уже прошли квалификацию на мега-турнир в следующем году, а оставшиеся 11 мест будут разыграны в предстоящих квалификациях. На основе рейтинга ФИФА каждой страны 24 команды-участницы будут разделены на пять посевных корзи

Шесть МА хоста будут удалены и помещены в отдельный корзину хоста, чтобы предотвратить их попадание в одну группу. Кроме того, из шести принимающих стран Узбекистан, Кыргызская Республика и Индия займут 1-е место в своих группах финального раунда, а Кувейт, Малайзия и Монголия займут 2-е, 3-е и 4-е места в своих группах.н, включая корзину МА (Ассоциации-члена) шести хозяев.

Жеребьевка финального раунда состоится виртуально в Куала-Лумпуре в четверг, 24 февраля.

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