Глава МИД Монголии Батцэцэг приняла участие в Мюнхенской конференции

CentralAsia (MNG) - В 2022 году 58-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) прошла с 18 по 20 февраля 2022 года. Однако на фоне пандемии мероприятие прошло в сокращенном формате с меньшим количеством гостей.

Глава МИД Монголии, г-жа Батцэцэг Батмөнх приняла участие в Мюнхенской конференции и провела ряд встреч.

«Женщины-министры иностранных дел традиционно регулярно встречаются во время Генеральной Ассамблеи ООН и других международных конференций. На этот раз мы снова встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить широкий круг вопросов», —написала министр Батцэцэг.

Министр иностранных дел Швеции, г-жа Энн Линде написала в Твиттере о встрече со своим монгольским коллегой. Она также твитнула: «Прекрасная встреча с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх сегодня. Обсудили региональные проблемы в Азии и Европе и как укрепить наше сотрудничество в области демократии и гендерного равенства».

Другая министр МИД Исландии, г-жа Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир: «Рада познакомиться с моим коллегой из Монголии Батцэцэг Батмөнх. Обсуждалось сотрудничество в области восстановления земель и геотермальной энергии, а также расширения прав и возможностей женщин. Несмотря на расстояние, Исландия и Монголия имеют интересные общие черты».

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд и Батцэцэг Батмөнх

Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, «мюнхенский Давос».

Была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году.

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