экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Королева Елизавета II легко переносит заболевание - СМИ
Предыстория: Королева Великобритании Елизавета II заболела COVID-19

CentralAsia (CA) -  Заразившаяся коронавирусом королева Великобритании Елизавета II легко переносит заболевание. У нее наблюдаются симптомы, похожие на простудные. О подробностях со ссылкой на Букингемский дворец сообщает Daily Mail.

Несмотря на положительный тест на коронавирус, королева продолжит выполнять свои «необременительные обязанности». При этом Елизавета II будет находиться под наблюдением врачей и следовать их назначениям. По данным издания, 95-летняя королева уже трижды сделала прививку от коронавируса. Первый раз она вакцинировалась в январе 2021 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • 847 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
  • Монголия объявлена одной из 6 стран, принимающих финальный раунд отборочного турнира Кубка Азии по футболу
  • Президент России начал учения стратегических сил с пуска баллистических ракет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com