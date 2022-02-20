Королева Елизавета II легко переносит заболевание - СМИ

CentralAsia (CA) - Заразившаяся коронавирусом королева Великобритании Елизавета II легко переносит заболевание. У нее наблюдаются симптомы, похожие на простудные. О подробностях со ссылкой на Букингемский дворец сообщает Daily Mail.

Несмотря на положительный тест на коронавирус, королева продолжит выполнять свои «необременительные обязанности». При этом Елизавета II будет находиться под наблюдением врачей и следовать их назначениям. По данным издания, 95-летняя королева уже трижды сделала прививку от коронавируса. Первый раз она вакцинировалась в январе 2021 года.