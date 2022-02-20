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В Израиле с 1 марта откроют границы для непривитых туристов

CentralAsia (CA) -  С 1 марта непривитые туристы всех возрастов смогут приехать в Израиль, сдав два ПЦР-теста на коронавирус, сообщает местное издание Haaretz.

«Мы наблюдаем постоянное снижение данных о заболеваемости, поэтому пришло время постепенно открываться», — передает Haaretz слова премьер-министра страны Нафтали Беннета.

Для въезда непривитым придется сдать ПЦР-тест перед вылетом в Израиль, а затем после прилета в страну.

17 февраля власти Израиля объявили, что с 1 марта отменят в стране COVID-паспорта. Беннет тогда заявил, что Израиль «сломил» волну омикрон-штамма COVID-19 в стране.

COVID-паспорта в Израиле получали привитые, переболевшие граждане или имевшие на руках свежий отрицательный результат теста на коронавирус. Паспорта были нужны для посещения закрытых помещений и крупных мероприятий. Их выдавали в том числе и прибывавшим в страну туристам при условии прохождения ранее вакцинации и сдачи отрицательных тестов на COVID-19.

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