Министр культуры приняла главу швейцарского отдела по сотрудничеству в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Ч.Номин приняла главу Швейцарского агентства по сотрудничеству в Монголии Стефани Бурри.

В начале встречи министр Ч.Номин поблагодарила швейцарское сотрудничество за постоянную поддержку культурного сектора Монголии и обсудили основные проекты и программы будущего сотрудничества.

На брифинге о недавнем решении правительства Монголии поддержать монгольских артистов, участвующих в Каннском кинофестивале и Венецианской биеннале, министр поделилась мнениями о возможностях сотрудничества в этом отношении.

На встрече также речь шла об ускорении работы совместной рабочей группы по организации Улан-Баторского кинофестиваля и участию в Локарнском кинофестивале в Швейцарии.

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