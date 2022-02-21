экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Влияние изменения климата на образование в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Изменение климата является мультипликатором риска, угрожающим подорвать прогресс, достигнутый в содействии развитию за последние несколько десятилетий. Однако сектор образования был недостаточно представлен в дискуссиях о глобальном изменении климата. Действительно, ни в одной Национальной программе действий по адаптации (или последующих Национальных планах адаптации) в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе сектор образования не выделяется как находящийся в зоне риска. Однако на переговорах по изменению климата 2018 года делегаты признали важность включения образования в определяемые на национальном уровне вклады стран, подчеркнув растущую важность изучения связей между образованием и изменением климата (UNFCCC, 2018).

Настоящее исследование было начато ЮНИСЕФ с общей целью сбора данных о воздействии изменения климата на сектор образования, повышения осведомленности и понимания среди основных заинтересованных сторон, обеспечения возможности сравнения действий по изменению климата в разных странах в сфере образования, а также содействия обмену передовым опытом и уроки, извлеченные в регионе.

Исследование показывает, что климатические тенденции, в том числе более экстремальные зимние условия (приводящие к более суровым дзудам и более широкому использованию угля, что, в свою очередь, приводит к загрязнению воздуха), более обильные летние осадки (приводящие к внезапным наводнениям) и более экстремальные летние условия (приводящие как к более сильные засухи и более сильные дзуды), все они оказывают значительное влияние на сектор образования Монголии.

К основным последствиям относятся ограничение доступа к образованию – особенно в суровые холодные зимы, когда дороги непроходимы или слишком опасны, а также после наводнений, когда дороги разрушены, – а также пропуски занятий в школе или прекращение учебы из-за осложнений со здоровьем (особенно зимой). Эти тенденции приводят к снижению посещаемости и потенциально влияют на результаты обучения.

Проблемы средств к существованию также широко распространены, поскольку семьи пастухов особенно зависят от благоприятных погодных условий, чтобы зарабатывать на жизнь и получать достаточный доход для отправки детей в школу. В дополнение к этим проблемам школы также сообщали о недостаточном доступе к воде и санитарии, отсутствии продовольственной безопасности и доступе к энергии как о важных проблемах, влияющих на благополучие учащихся во время стихийных бедствий, связанных с климатом.

Учитывая потенциальную возможность того, что изменение климата затормозит прогресс в области образования, органам образования необходимо уделить первоочередное внимание усилиям по обеспечению всеобщего образования с помощью четырех взаимосвязанных мероприятий:

  1. Расширение данных и улучшение доказательной базы;
  2. Усилить стратегии для обеспечения непрерывного образования в условиях изменения климата;
  3. Улучшить обучение для устранения последствий изменения климата;
  4. Укрепление систем.

источник: UNICEF Mongolia

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявлено 488 новых случаев заражения COVID-19
  • В Белоруссии заявили о попытке срыва референдума по Конституции
  • Состояние 3-летней девочки, упавшей с эскалатора с 5-го этажа, стабильно-критическое - Минздрав Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com