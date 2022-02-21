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Посольство США в Москве предупредило о возможных терактах в России

CentralAsia (CA) -  Посольство США в России выпустило предупреждение о том, что американские граждане должны избегать общественных мест из-за опасности совершения терактов.

«По сообщениям СМИ, есть угроза нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной», - сказано в сообщении.

В связи с этим американские дипломаты советуют соотечественникам избегать скопления людей, следить за публикациями в СМИ и сохранять бдительность. Также рекомендуется носить с собой удостоверение личности и «иметь план эвакуации, не зависящий от помощи правительства США».

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