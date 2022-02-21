Узбекистан и Пакистан обсудили сотрудничество в области космической деятельности

- Узбекистан, общество
- 9:35, 21 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Между Агентством космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Комиссией по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) Пакистана состоялась онлайн встреча. Основной целью которой являлось знакомство сторон и определение перспективных направлений сотрудничества в области космической деятельности.
В ходе встречи стороны провели презентации о своей деятельности, обменялись интересующими их вопросами, а также обсудили области взаимного сотрудничества.
По итогам переговоров стороны договорились в целях развития космической сферы разработать план действий по налаживанию обмена специалистами и совместной реализации пилотных проектов.
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