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Узбекистан и Пакистан обсудили сотрудничество в области космической деятельности

CentralAsia (UZ) -  Между Агентством космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Комиссией по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) Пакистана состоялась онлайн встреча. Основной целью которой являлось знакомство сторон и определение перспективных направлений сотрудничества в области космической деятельности.

В ходе встречи стороны провели презентации о своей деятельности, обменялись интересующими их вопросами, а также обсудили области взаимного сотрудничества.

По итогам переговоров стороны договорились в целях развития космической сферы разработать план действий по налаживанию обмена специалистами и совместной реализации пилотных проектов.

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