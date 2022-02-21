В России изменили правила выдачи ковид-сертификатов

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CentralAsia (TM) - Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, передает РИА Новости.

В начале февраля на интернет-портале правовой информации опубликовали соответствующий приказ Минздрава России.

Согласно документу, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории.

Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отмечали в пресс-службе Минздрава России.

Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщал РИА Новости, что требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет.