В Казахстане за сутки выявили 627 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

Алматы – 203;

Северо-Казахстанская область – 72;

Костанайская область – 64;

Павлодарская область – 57;

Карагандинская область – 54;

Восточно-Казахстанская область – 33;

Нур-Султан – 31;

Акмолинская область – 30;

Алматинская область – 27;

Западно-Казахстанская область – 14;

Атырауская область – 11;

Жамбылская область – 10;

Актюбинская область – 9;

Мангистауская область – 4;

Кызылординская область – 3;

Туркестанская область – 3;

Шымкент – 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 299 тыс. 83 заболевших коронавирусом.

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