В Казахстане за сутки выявили 627 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
Алматы – 203;
Северо-Казахстанская область – 72;
Костанайская область – 64;
Павлодарская область – 57;
Карагандинская область – 54;
Восточно-Казахстанская область – 33;
Нур-Султан – 31;
Акмолинская область – 30;
Алматинская область – 27;
Западно-Казахстанская область – 14;
Атырауская область – 11;
Жамбылская область – 10;
Актюбинская область – 9;
Мангистауская область – 4;
Кызылординская область – 3;
Туркестанская область – 3;
Шымкент – 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 299 тыс. 83 заболевших коронавирусом.
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Коронавирус в Казахстане
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