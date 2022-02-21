В Казахстане зафиксировали нулевую смертность от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 19 февраля от коронавируса, подтвержденного ПЦР, не умер ни один человек, передает оперативный штаб.
На 19 февраля от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-) умер один человек.
На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 тыс. 627 человек (31 тыс. 499+ и 1 тыс. 128 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 тыс. 423 пациента, на амбулаторном уровне – 28 тыс. 204 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 251 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести – 100 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.
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