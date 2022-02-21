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Узбекистан и США обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипотношений двух стран

CentralAsia (UZ) -  Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и государственный секретарь США Энтони Блинкен обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Юсуп Кабулжанов.

Абдулазиз Камилов отметил, что за последние годы двусторонние отношения между Узбекистаном и США вышли на качественно новый уровень своего развития. Страны успешно взаимодействуют по широкому кругу вопросов в сферах политики, экономики, прав человека и культуры на основе принципа взаимного уважения. В данном контексте упоминаются решение о преобразовании механизма ежегодных консультаций в Диалог стратегического партнерства и успешное проведение его первого заседания в Ташкенте в 2021 году.

Глава МИД Узбекистана отметил плодотворное сотрудничество с США в рамках международных и региональных форматов, в том числе механизма «C5+1». Он также подчеркнул важность объединения усилий для оказания содействия народу Афганистана.

Энтони Блинкен дал «высокую оценку реализуемой в Узбекистане программе масштабных политических и экономических преобразований» и подчеркнул «готовность американской стороны и впредь поддерживать усилия Узбекистана по реализации поставленных перед собой амбициозных целей».

Он отметил значимый вклад Узбекистана в укрепление платформы «C5+1», в том числе в сферах смягчения последствий изменения климата, усиления региональной безопасности и содействия процветанию региона.

Госсекретарь подчеркнул приверженность Соединенных Штатов всемерной поддержке курса реформ Узбекистана и продолжению конструктивного взаимодействия.

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