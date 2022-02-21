Невролог назвала признаки поражения сосудов мозга после COVID-19

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CentralAsia (CA) - После COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина, передает РИА Новости.

За последние 2 года коронавирусная инфекция дополнила список факторов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, отметила врач. Наряду с гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом COVID-19 может влиять на состояние стенок сосудов, вызывать их повреждение, пояснила невролог.

«Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила Евсютина.

Повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям.

«Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, — это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца», — уточнила врач.

Невролог назвала признаки острого нарушения мозгового кровообращения, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

«Это слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова, нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает обращенной к нему речи, перекос лица, выраженное головокружение, нарушение координации», — перечислила Евсютина.

Хронические нарушения мозгового кровообращения могут не иметь ярких симптомов, продолжила невролог. Чтобы вовремя получить медицинскую помощь, нужно обращать внимание на такие особенности своего состояния, как слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения, посоветовала она.

По ее словам, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе нарушений мозгового кровообращения, помогают здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация.