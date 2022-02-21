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Монгольские скульпторы заняли второе место на конкурсе ледового искусства в России

CentralAsia (MNG) -  Монгольские скульпторы Ц.Мөнх-Эрдэнэ и Э.Ууганцэцэг заняли второе место на международном конкурсе ледового искусства на острове Ольхон на озере Байкал со своей скульптурой, вдохновленной империей Хунну.

Это был их второй год на конкурсе. Они выиграли конкурс, когда впервые участвовали в нем в 2020 году.

Одна из них, Ц. Мөнх-Эрдэнэ, делает скульптуры из снега и льда зимой и из дерева и песка в другое время года. Самым большим его творением является Парк динозавров в аймаке Баянхонгор, для которого он вместе с художником Б.Дэлгэрсайханом изваял динозавра высотой 7 м и длиной 15 м.

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