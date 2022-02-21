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Путин и Байден согласились встретиться в Европе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться для обсуждения вопросов в Париже. Также французский лидер предложил провести позднее встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Позднее администрация президента США подтвердила согласие Байдена встретиться с Путиным.

Саммиту на высшем уровне будут предшествовать переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Они встретятся 24 февраля. На них будут подготовлены вопросы для глав государств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил встретиться в одном из главных турецких городов главам Украины и России для разрешения кризиса между странами мирным и дипломатическим путём.

К слову, в ООН заявили, что напряжённость внутри Украины и вокруг неё достигла самого высокого уровня с начала конфликта в 2014 году.

В конце прошлой недели были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня в Донбассе. 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации гражданского населения в Россию, объясняя это высокими рисками наступления со стороны вооруженных сил Украины.

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