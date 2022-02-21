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Госкомитет лесного хозяйства Узбекистана назвал причину песчаных бурь

CentralAsia (UZ) -  Основной причиной возникновения сильных песчано-пыльных бурь в Ташкенте 4–7 ноября 2021 года является деградация земель, заявили на совещании Государственного комитета лесного хозяйства РУз.

Вопрос противодействия уменьшению зеленого покрова земель обсуждалась на конференции ведомства. Был обсужден национальный план действий по борьбе с пылевыми и песчаными бурями в Узбекистане и снижению их негативного воздействия. Документ был утвержден кабмином 11 января 2022 года.

В рамках документа предусматривается анализ существующих нормативно-правовых актов в сфере борьбы с деградацией земель, разработка проекта закона «Об охране почв и их плодородии». В республике уже сформирован перечень районов слабо, умеренно-сильно, сильно и чрезвычайно сильно подверженных опустыниванию и засухе. На его основании разработана атласная карта. В соответствии с ней разрабатываются и осуществляются лесоустроительные работы.

В стране проводятся активные работы по охране и защите лесов, в 2021 году проведены работы по борьбе с болезнями и вредителями леса на площади более 100 тыс. га., в том числе биологическая борьба на площади 90 тыс. га. построено 254 км противопожарных дорог, 42 км защитных линий, 454 км минерализованных полос, отремонтировано 1765 км автомобильных дорог.

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