«Январские события в Алматы». Против экс-главы Минобороны РК Мурата Бектанова завели дело о бездействии

Мурат Бектанов

CentralAsia (KZ) - В отношении экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова начали досудебное расследование, сообщает Генпрокуратура Казахстана. Дело открыли 19 февраля по статье о бездействии власти (ст. 452 УК Казахстана).

На следующий день, 20 февраля, Бектанова задержали и поместили в изолятор временного содержания. «Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», — сообщает Генпрокуратура.

Наказание по статье о бездействии власти по Уголовному кодексу Казахстана в зависимости от обстоятельств предусматривает от 3 до 20 лет лишения свободы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил Бектанова в отставку 19 января, после протестов в стране, которые переросли в беспорядки. Новым главой Минобороны был назначен Руслан Жаксылыков, который до этого момента занимал пост замминистра внутренних дел и главнокомандующего Национальной гвардией.

Комментируя отставку Бектанова, Токаев заявил, что тот «не проявил командирских качеств в критической ситуации», из-за чего стране пришлось просить помощи за рубежом. «Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — сказал Токаев.

По его мнению, во время январских событий в стране армия Казахстана «из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства» не смогла выполнить свои задачи.

Во время беспорядков в январе Казахстан обратился за поддержкой к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Генпрокуратура расследует бездействие и других силовых структур во время протестов. Так, сотрудники полиции Казахстана во время январских протестов оставили здания департаментов в Жамбыльской и Алматинской областях, из-за чего в руки участников беспорядков попало более полутора тысяч единиц оружия, говорил ранее представитель ведомства.

Кроме того, должностные лица в региональных департаментах Комитета нацбезопасности (КНБ) в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях могли умышленно проявить бездействие и блокировать действия спецподразделений. Эти действия противоречили интересам безопасности общества и государства, считают в Генпрокуратуре.

Комитет национальной безопасности Казахстана также организовал расследование по факту государственной измены против своего бывшего руководителя Карима Масимова. Также были задержаны два его бывших заместителя: Ануар Садыкулов, директор службы спецназначения «А» (спецназ КНБ), и Даулет Ергожин. Их подозревают в участии в совершении тех же преступлений.

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