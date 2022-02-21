В Узбекистан доставили 136 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

- Узбекистан, общество
- 12:34, 21 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкент доставлена партия вакцины российского производства «Спутник Лайт» в количестве 135 875 доз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
К настоящему времени общее количество данной вакцины в стране составило 343 375 доз.
Количество доставленных в Узбекистане вакцин достигло 53 715 423 доз.
«Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V», который разрешается использовать без введения второй дозы. Препарат рекомендован для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни, а также для ревакцинации.
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