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В Узбекистан доставили 136 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

CentralAsia (UZ) -  В Ташкент доставлена партия вакцины российского производства «Спутник Лайт» в количестве 135 875 доз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

К настоящему времени общее количество данной вакцины в стране составило 343 375 доз.

Количество доставленных в Узбекистане вакцин достигло 53 715 423 доз.

«Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V», который разрешается использовать без введения второй дозы. Препарат рекомендован для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни, а также для ревакцинации.

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