Из-за утечки данных в Credit Suisse стали известны имена узбекистанцев с миллионными долларовыми счетами

CentralAsia (UZ) - В утечке данных Credit Suisse фигурируют десятки коррумпированных чиновников, преступников и нарушителей прав человека, у которых были счета в этом швейцарском банке.

Как отмечает сайт Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Credit Suisse годами обслуживал сомнительных личностей, хотя их репутацию легко проверить простым поиском в Google. Но, возможно, некоторые счета все же были заморожены по требованию правоохранительных органов.

Ниже приводятся данные клиентов Credit Suisse из Узбекистана, на счетах которых хранилось по несколько миллиардов долларов.

Данные утечки не охватывают настоящее время, хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008 годах. А больше всего закрыли в 2014-м. Тогда в Швейцарии приняли новые правила, которые предусматривали автоматический обмен налоговой информацией об иностранных клиентах. В среднем каждым счетом пользовались примерно 11 лет.

Данные о каждом счете включают его номер, имя держателя или держателей, даты открытия и закрытия, а также максимальный баланс средств на счете. Данных о типах счетов нет. Неизвестно, расчетные это счета, сберегательные или инвестиционные.

Среди узбекистанцев в списке фигурируют – Гулрух Тилляева (баланс на счету $2,4 миллиона). Она является тетей Тимура Тилляева, мужа младшей дочери первого президента Узбекистана – Лолы Каримовой.

Саодат Нарзиева (баланс на счету 1,9 миллиарда долларов) – известный акушер-гинеколог в Узбекистане, является сестрой мультимиллиардера, уроженца Узбекистана, Алишера Усманова.