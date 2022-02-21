В Таджикистане за выходные выявили 3 случая COVID-19

CentralAsia (TJ) - За минувшие выходные в Таджикистане зафиксировано 3 новых случая заражения коронавирусом. На это указывают данные обновленной статистики Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Кроме этого, 3 жителя республики выздоровели от инфекции. Летальных исходов от COVID-19 за 2 дня нет.

Всего с начала пандемии в Таджикистане выявлено 17 тыс. 388 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 124 человека, а выздоровели 17 тыс. 252 жителя страны.

Примечательно, что в четверг и пятницу статистика Минздрава показала «нулевые» данные.

Так, впервые с января 2022 года двое суток подряд ведомство не фиксировало как новые заражения, так и случаи выздоровления от COVID-19.

Очередной прирост произошел 19 февраля: в республике выявили 3 новых случая заболевания коронавирусом, а 20 февраля - столько же выздоровевших.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения