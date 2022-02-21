В Ташкенте украли 7 вагонов бензина, отправленных из России

- Узбекистан, происшествия
- 13:30, 21 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным пресс-службы отдела по обеспечению безопасности на транспорте и объектах туризма Узбекистана, задержаны граждане, укравшие 7 вагонов бензина АИ-95, отправленных из России в Ташкент.
Правонарушители вступили в преступный сговор и договорились о хищении бензина марки АИ-95, загруженного в 7 цистерн и отправленных с нефтеперерабатывающего завода российского города Орска одному из предприятий в Ташкенте.
Для этого граждане срезав печати, вскрыли люки и перегрузили топливо в свои транспортные средства, после чего скрылись.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
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