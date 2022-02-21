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В Ташкенте украли 7 вагонов бензина, отправленных из России

CentralAsia (UZ) -  По данным пресс-службы отдела по обеспечению безопасности на транспорте и объектах туризма Узбекистана, задержаны граждане, укравшие 7 вагонов бензина АИ-95, отправленных из России в Ташкент.

Правонарушители вступили в преступный сговор и договорились о хищении бензина марки АИ-95, загруженного в 7 цистерн и отправленных с нефтеперерабатывающего завода российского города Орска одному из предприятий в Ташкенте.

Для этого граждане срезав печати, вскрыли люки и перегрузили топливо в свои транспортные средства, после чего скрылись.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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