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В Узбекистане выявлены 160 случаев COVID-19 и у 34 коронавирусной пневмонии

CentralAsia (UZ) -  На 21 февраля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 235 427. В течение прошедших суток зафиксированы 160 (накануне – 204) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Также у 34 человек диагностирована пневмония.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (77), Ташкентской (27), Самаркандской (12) и Сурхандарьинской (11) областях.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1621 летальный исход).

За день выздоровели 1486 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 227 423).

На лечении находятся 6383 больных COVID-19.

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