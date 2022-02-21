В Узбекистане выявлены 160 случаев COVID-19 и у 34 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 13:39, 21 февраля 2022
- Просмотров: 422 English
CentralAsia (UZ) - На 21 февраля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 235 427. В течение прошедших суток зафиксированы 160 (накануне – 204) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Также у 34 человек диагностирована пневмония.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (77), Ташкентской (27), Самаркандской (12) и Сурхандарьинской (11) областях.
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1621 летальный исход).
За день выздоровели 1486 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 227 423).
На лечении находятся 6383 больных COVID-19.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.