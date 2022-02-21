В Узбекистане по подозрению в экстремизме задержаны 24 человека

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте и Ташкентской области правоохранители задержали 24 человек, которых подозревают в экстремистской деятельности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами была выявлена группа членов экстремистских организаций, незаконно действующих на территории Ташкента и Ташкентской области. В результате задержаны и находятся под следствием 24 человека", - говорится в сообщении.

В квартирах задержанных обнаружили литературу и электронные носители с информацией экстремистского содержания. По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело.

В прошлом году в республике по подозрению в причастности к международной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" задержали несколько групп, в том числе две группы, состоявшие из женщин.