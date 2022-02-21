OCCRP обнаружил на счету таджикского чиновника Косыма Рохбара в швейцарском банке 9,7 млн долларов

Косым Рохбар

CentralAsia (TJ) - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с журналистами из 39 стран опубликовали расследование Suisse Secrets («Секреты Credit Suisse»), основанное на утечке данных о клиентах швейцарского банка Credit Suisse.

Среди клиентов данного банка оказался Косым Рохбар, который в январе этого года был назначен председателем города Гиссар, Таджикистан.

В публикации говорится, что Косым Рохбар держал в банке Credit Suisse около 8,9 млн швейцарских франков ($9,7 млн).

Отмечается, что он занимал должности председателя Согдийской области, министра сельского хозяйства, что позволяло ему контролировать один из главных источников притока иностранной валюты в республику – хлопок.

Авторы публикации подчеркивают, что с 1998 года законодательство Таджикистана запрещает государственным служащим иметь счета в иностранных банках.

Косым Рохбар (Касым Касымов) в 1996-2006 годы занимал должность председателя Согдийской области.

С 6 декабря 2006 по январь 2008 года — председатель Согдийского Исполнительного комитета Народно-демократической партии.

С 2008 года по 10 марта 2015 года — министр сельского хозяйства Таджикистана, а после – до января нынешнего года - председатель Комитета местного развития Таджикистана.

С 27 января этого года он занимает должность председателя города Гиссар.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) - объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. Проект был основан в 2007 году в Сараево.

Специализируется на расследованиях организованной преступности и коррупции. Публикует свои материалы в местных средствах массовой информации, а также на своём сайте, имеющем как англоязычную, так и русскоязычную версии

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