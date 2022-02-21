Торговая марка воды по $50 за бутылку с «золотом» принадлежит дочери главы Ташкента

CentralAsia (UZ) - В интервью журналистам основатель компании Murad Buildings Мурод Назаров рассказал, что марка воды «Ocard» с частицами золота принадлежит дочери главы Ташкента Джахонгира Артикходжаева.

Предприниматель Мурод Назаров недавно исполнил роль Джеймса Бонда в рекламном ролике воды «Ocard».

Журналистка Ш. Мирсодикова спросила у бизнесмена: «Вы рекламируете воду «Ocard». Эта марка принадлежит вам?». «Нет, она принадлежит дочери Джахонгира Артикходжаева. Многие приглашают сняться в рекламе, но мы не актеры, и не рекламное агентство. Но на рекламу воды «Ocard» я согласился всего за один телефонный звонок», — рассказал Назаров.

По словам бизнесмена, идея снять рекламу в образе Джеймса Бонда исходила от мэра Дж.Артикходжаева. По его просьбе Назаров бесплатно снялся в рекламе.

«На съемки ушло два дня. Я весь был в синяках. Мы не использовали каскадеров, все трюки выполнял я сам. Целую неделю я залечивал раны, актером быть нелегко», — сказал Назаров.

Как сообщает Orginfo.uz, патент на товарный знак «Ocard» зарегистрирован 23 марта 2021 года компанией J-United Group LLC. Учредителем компании является Джахонгир Артикходжаев. Ранее местные СМИ сообщали, что бутылка воды «Ocard» стоит 515 тысяч сумов (около $50).