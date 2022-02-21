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Токаев не имеет счетов за рубежом и не владеет зарубежной недвижимостью, как и его бывшая жена, - пресс-секретарь президента Казахстана
Предыстория: У семьи Токаева нашли квартиры в Женеве и офшоры, - OCCRP

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал расследование об офшорах семьи Касым-Жомарта Токаева в рамках проекта «Секреты Credit Suisse». Он заявил, что Токаев не имеет счетов за рубежом и не владеет зарубежной недвижимостью, как и его бывшая жена.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами», - написал Уали в Facebook.

Что касается сына президента – Тимура Токаева, то пресс-секретарь отметил, что ему 38 лет, он занимается предпринимательством и никогда не работал на госслужбе.

В Акорде назвали расследование «фейковой информационной атакой на главу государства» с целью «дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру».

Расследование в рамках проекта «Секреты Credit Suisse» показало, что у семьи Токаева есть квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.

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