В Самарканде задержаны рэкетиры, вымогавшие деньги у водителей такси

CentralAsia (UZ) - В Самарканде 16 февраля в ходе оперативного мероприятия правоохранительных органов была пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся вымогательством денег у таксистов.

По данным пресс-службы УВД Самаркандской области, семеро мужчин, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, путем насилия и вымогательства требовали деньги у водителей, работающих на маршрутах «Самарканд-Бухара» и «Самарканд-Навои». У водителей, постоянно занимающихся извозом, они требовали по 300-500 долларов, а у водителей-однодневок – по 30-50 тысяч сумов (2,5-4,5 доллара).

Водители, отказывавшиеся платить, подвергались преследованию, насилию и нанесению тяжких телесных повреждений со стороны спортсменов, нанятых преступной группой.

Сообщается, что лидеры группы В. Ф. и Э. Д. были задержаны с поличным при вымогательстве денег у оперативников. В отношении них возбуждено уголовное дело, ведется следствие.