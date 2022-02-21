Кремль счел «необычной практикой» сообщение США о риске терактов в России

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «необычной практикой» распространенное посольством США предупреждение для своих граждан о якобы возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и приграничных с Украиной регионах России, сообщает ТАСС.

«Это такая необычная достаточно практика - подобная публикация со стороны дипломатических представительств», - заявил Песков.

Кремль выясняет, поступали ли от американских спецслужб какие-либо сигналы о возможности терактов в России.

«Мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии американских служб. Мне в настоящий момент не известно о том, что такие сигналы были», - сказал Песков.

Вечером 20 февраля посольство США предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в России. «Согласно источникам СМИ, существуют угрозы нападения в торговых центрах, на железнодорожных станциях и в метро, а также в других местах массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — говорилось в сообщении. Гражданам США дипломаты предложили избегать скопления людей и продумать возможные варианты эвакуации без помощи властей США.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к посольству США с вопросом о том, была ли соответствующая информация передана российским властям. «Если нет, то как это все понимать?» — написала Захарова в Telegram.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что такое предупреждение выглядит необычно. «Не могу вспомнить сообщение наподобие такого (кроме одного раза, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)», — отметил он.

Предупреждение посольства появилось на фоне быстрого роста напряженности ситуации в Донбассе. Власти ЛНР и ДНР объявили мобилизацию всех мужчин и начали эвакуацию мирных граждан в Россию. Киев обвиняет самопровозглашенные республики в провокациях.