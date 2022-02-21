Западные санкции против России могут оказать влияние на Таджикистан, - Moody’s

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CentralAsia (TJ) - Присутствие российских войск вдоль границы с Украиной увеличивает риск ужесточения напряженности между двумя странами и новых западных санкций против России, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody’s.

Это может оказать влияние на страны СНГ через различные каналы ввиду экономических, финансовых и энергетических связей с Россией, а также из-за их слабых ликвидных и внешних позиций, говорится в исследовании аналитиков рейтингового агентства, с которым ознакомился Forbes.

Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Молдавия и Армения наиболее уязвимы в связи с российско-украинским конфликтом среди рейтингуемых Moody's стран СНГ

Среди основных рисков этих стран — сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов в случае спада российской экономики.

Эксперты Moody's считают, что риски для стран СНГ, связанные с конфликтом, будут относительно невелики при условии, что возможные санкции против России не вызовут серьезного замедления российской экономики.

Moody’s подчеркивает, что не рассматривает такой сценарий как базовый. Если санкции введут, то это повлияет на страны СНГ по различным каналам, учитывая их экономические, финансовые и энергетические связи с Россией, а также их слабую ликвидность и внешние позиции, говорится в исследовании.

Рейтинги Moody's уже учитывают эти риски, поэтому на них могут повлиять только жесткие санкции, которые приведут к значительному замедлению российской экономики или вызовут серьезные перебои в поставках энергоносителей, что маловероятно даже в случае эскалации напряженности, говорится в сообщении агентства.

Беларусь, по оценке Moody's, имеет рейтинг B3 с негативным прогнозом.

Кыргызстану, Таджикистану, Молдавии агентство присвоило рейтинг B3 со стабильным прогнозом, Армении — Ba3 со стабильным прогнозом.

У России суверенный рейтинг инвестиционного качества от Moody's (Baa3) со стабильным прогнозом.

Санкции против России окажут негативное влияние на страны СНГ, которые больше всего зависят от России в плане денежных переводов — это Киргизия и Таджикистан, полагает Moody's.

Возможное замедление российской экономики ударит по кредитоспособности Кыргызстана и Таджикистана из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, пишут аналитики.

Возможная эскалация напряженности, которая приведет к заметному ослаблению рубля, может иметь негативные побочные эффекты для валют стран СНГ и повысить риски ликвидности, особенно для таких государств, как Беларусь, Таджикистан и Грузия, с их высокой долей долга, номинированного в иностранной валюте, большими потребностями во внешнем рефинансировании и слабыми резервами, говорится в отчете.

Резкий экономический спад в России, который Moody's не рассматривает как базовый сценарий, также будет иметь значительные экономические последствия для Беларуси, поскольку Россия является ее крупнейшим торговым партнером — на нее приходится 46% от общего объема экспорта, считают аналитики.

Российские власти отрицают намерения нападать на Украину. В свою очередь власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 18 февраля объявили эвакуацию жителей в Россию из-за угрозы нападения Украины.

Киев отрицает подобные планы, утверждая, что намерен урегулировать конфликт дипломатическим путем.

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