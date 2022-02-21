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Из библиотеки Национального университета Узбекистана исчезли десятки редких рукописей XIII-XV веков

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте возбудили уголовное дело по факту пропажи ценных рукописей из библиотеки Национального университета Узбекистана.

В СМИ ранее появилась информация о том, что из библиотеки НУУз исчезли десятки редких рукописей, написанных в XIII-XV веках.

Дело расследовала Генеральная прокуратура.

Общая стоимость произведений XIII - XIX веков, хранящихся в Информационно-ресурсном центре НУУз составила 2,6 млрд сумов (239 тыс долларов). При этом обнаружено хищение 56 единиц рукописей и 6 единиц литографий и другие "серьезные нарушения", - сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

19 февраля текущего года Генеральная прокуратура РУз возбудила уголовное дело в отношении должностных и материально-ответственных сотрудников вуза, а также директора Информационно-ресурсного центра и других по статье 167 УК (Хищение путем присвоения или растраты) и другим статьям УК.

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