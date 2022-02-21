В ВОЗ допустили завершение пандемии коронавируса до конца 2022 года

Мелита Вуйнович

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса может завершиться до конца года, если после волны «омикрона» в мире не будет больших всплесков заражений. Об этом заявила в интервью ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев [заражений], но не значит, что вирус уйдет», — заявила она.

По ее словам, большое число заражений в совокупности со способностью вируса мутировать не позволяет точно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. «Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдет весь земной шар», — отметила Вуйнович.

Она также рассказала, что ВОЗ пытается точно спрогнозировать, когда именно наступит конец пандемии, однако возникают сложности по причине того, что государства «сейчас меняют свои стратегии по тестированию». Так, пояснила она, омикрон-штамм очень заразный и быстро распространяется, «а некоторые страны не имеют финансовой и других возможностей, чтобы тестировать каждого» с учетом большого числа бессимптомных заражений.

«Картина, которую мы сейчас видим, не полностью отражает точное число заразившихся, как это было в начале пандемии и в случае со штаммом «дельта», — заключила представитель ВОЗ.

Ранее о том, что 2022 год может стать годом окончания пандемии коронавируса, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. «2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии», — говорил он в декабре. Тогда он также призвал Китай поделиться всеми имеющимися данными о том, как возник коронавирус.

«Необходимо продолжать выяснять [природу возникновения коронавируса] до тех пор, пока мы не доберемся до истоков, мы должны стараться больше, потому что мы должны выяснить, что случилось в этот раз, чтобы лучше сработать в будущем», — отмечал Гебрейесус.

В то же время главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан указывала, что пандемия коронавируса инфекции еще не завершена, и в ВОЗ ожидают появления новых штаммов. Аналогичную точку зрения высказывал директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, нельзя рассчитывать, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса. Чтобы пресечь распространение вируса и помешать появлению новых опасных штаммов, нужно вакцинировать как можно больше людей, полагает ученый.