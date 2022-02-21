экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане водители с 1 марта смогут ездить без прав

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 1 марта вступает в силу порядок, согласно которому водители смогут ездить без прав, доверенности и страховки. Соответствующий закон об этом был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в декабре прошлого года.

Согласно документу, с 1 марта текущего года в случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством, документы о регистрации транспортного средства, а также подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

15 октября 2021 года Кабинет Министров принял постановление о мерах по внедрению информационных технологий в деятельность органов внутренних дел.

В документе говорится, что с 1 марта 2022 года если у водителя нет рядом документов, которые необходимо предоставить сотруднику ДПС, данные могут быть проверены по ID-карте с помощью специального планшета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистан доставили 136 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
  • Монголия объявлена одной из 6 стран, принимающих финальный раунд отборочного турнира Кубка Азии по футболу
  • Узбекистан и США обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипотношений двух стран


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com