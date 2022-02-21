В Узбекистане водители с 1 марта смогут ездить без прав

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 марта вступает в силу порядок, согласно которому водители смогут ездить без прав, доверенности и страховки. Соответствующий закон об этом был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в декабре прошлого года.

Согласно документу, с 1 марта текущего года в случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством, документы о регистрации транспортного средства, а также подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

15 октября 2021 года Кабинет Министров принял постановление о мерах по внедрению информационных технологий в деятельность органов внутренних дел.

В документе говорится, что с 1 марта 2022 года если у водителя нет рядом документов, которые необходимо предоставить сотруднику ДПС, данные могут быть проверены по ID-карте с помощью специального планшета.