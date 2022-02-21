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В кафе Петербурга нетрезвый полицейский воткнул вилку в лицо повару из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В одном из кафе Санкт-Петербурга по продаже шаурмы сотрудник ГИБДД ткнул вилкой в лицо повара. Пострадавшим оказался мигрант из Узбекистана. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, передают местные СМИ.

Установлено, что инцидент произошел 18 февраля около 23:20 в павильоне кафе-шаурмы на улице Кораблестроителей. Зачинщиком был 50-летний майор полиции.

По словам очевидца, полицейский вошел в кафе в нетрезвом состоянии, в гражданской одежде, уже к закрытию. Вскоре вход в помещение уже перекрыли столом, так как действует «комендантский час» для общепита. Полицейский вдруг решил отодвинуть стол. Повар не стал спорить, а начал мирно уносить все, что на столе стояло. В этот момент возмущенный гость схватил пластиковую вилку и вогнал её парню в переносицу. «Удар был такой силы, что один зубец вошел в переносицу, а два других погнулись, разодрав до крови лицо», - сказали очевидцы.

26-летнего мигранта по имени Сиёвуш доставили в Мариинскую больницу.

Подробности расследования этого дела пока неизвестны.

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