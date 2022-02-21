Еще двумя кандидатами на пост президента Туркменистана стали начальник региональной СЭС и директор научного центра

CentralAsia (TM) - 19 февраля в Ахалском и Марыйском велаятах Туркменистана состоялись собрания инициативных групп граждан, которые выдвинули претендентов на пост президента, сообщает госинформагентство ТДХ.

В Ахалском велаяте – начальника санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырата Овезгелдиева.

Из достижений кандидата отмечается, что в 2007 году он окончил ашхабадский медицинский университет, после чего работал в этрапской санэпидемслужбе, которую возглавил с 2018 году.

В Марыйском велаяте – директора научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыева.

Сарыев окончил Энергетический институт в 1999 году. После службы в армии в 2001 году работал инженером на машиностроительном заводе Марыйского велаята, а с 2002 года – «на различных должностях Государственного энергетического института».

Ранее Демократическая партия выдвинула кандидатом вице-премьера Сердара Бердымухамедова, а Аграрная партия –замхякима Марыйского велаята Агаджана Бекмырадова. В Балканском велаяте инициативными группами граждан выдвинут главврач санатория «Аваза» Бердымаммет Гурбанов, а в Лебапском – директор финансово-экономической средней профессиональной школы Перхат Бегенджов.

Всего на данный момент официально заявлены имена 6 кандидатов.

17 февраля стало известно, что Центризбирком Туркменистана зарегистрировал шесть инициативных групп граждан, которые должны собрать подписи и выдвинуть своих кандидатов. Таким образом ожидается, что всего в выборах президента страны будут участвовать как минимум 8 претендентов. Если своего кандидата выдвинет Партия промышленников и предпринимателей, то их количество достигнет 9.

Досрочные выборы президента Туркменистана пройдут 12 марта. Избирательная кампания в стране началась 14 февраля.