экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан экспортировал в прошлом году ковры на $42 миллиона

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан в 2021 году экспортировал ковры в 18 стран на сумму 42,1 миллиона долларов США.

По данным Госкомстата, в 2021 году Узбекистан больше всего экспортировал ковры в Кыргызстан (20,3 миллиона долларов), Азербайджан (7,4 миллиона долларов), Россию (4,2 миллиона долларов), Афганистан (3,4 миллиона долларов), Казахстан (2,8 миллионов долларов), Саудовскую Аравию (2,2 миллиона долларов), Таджикистан (538 тысяч долларов), Украину (437 тысяч долларов ), США (430 тысяч долларов), Армению (185 тысяч долларов) и Турцию (115 тысяч долларов).

При этом экспорт ковров из Узбекистана по сравнению с 2020 годом увеличился на 12,8 миллиона долларов США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Кремль счел «необычной практикой» сообщение США о риске терактов в России
  • У семьи Токаева нашли квартиры в Женеве и офшоры, - OCCRP
  • В Самарканде задержаны рэкетиры, вымогавшие деньги у водителей такси


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com