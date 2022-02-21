Узбекистан экспортировал в прошлом году ковры на $42 миллиона

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в 2021 году экспортировал ковры в 18 стран на сумму 42,1 миллиона долларов США.

По данным Госкомстата, в 2021 году Узбекистан больше всего экспортировал ковры в Кыргызстан (20,3 миллиона долларов), Азербайджан (7,4 миллиона долларов), Россию (4,2 миллиона долларов), Афганистан (3,4 миллиона долларов), Казахстан (2,8 миллионов долларов), Саудовскую Аравию (2,2 миллиона долларов), Таджикистан (538 тысяч долларов), Украину (437 тысяч долларов ), США (430 тысяч долларов), Армению (185 тысяч долларов) и Турцию (115 тысяч долларов).

При этом экспорт ковров из Узбекистана по сравнению с 2020 годом увеличился на 12,8 миллиона долларов США.