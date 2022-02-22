экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская команда по интеллектуальному спорту стала чемпионом мира

CentralAsia (MNG) -  В связи с пандемией 30-й чемпионат мира по запоминанию прошел онлайн. И объявлены результаты 30-го чемпионата мира по запоминанию.

Всего в 10 видах спорта на запоминание соревновались 366 спортсменов высшей категории из 18 стран, а в сумме гроссмейстер Н.Мөнхшур сталө двукратной чемпионкой мира. А.Т.Тэнуун - третье место.

Сборная Монголии стала чемпионом мира, а также завоевала 33 медали (10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых) из возможных 90 медалей, набрав 21 435 очков.

А сборная Китая заняла ворое место с 20 941 очками. Вслед Китая, команда Вьетнама выиграла третье место набрав 8 947.

Всего в соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, представляющих Монголию, и 5 спортсменов получили звание международного мастера.

Так, монгольская сборная по памяти, запоминанию, скорочтению и спорту успешно приняла участие в 60-х международных соревнованиях, прошедших в Англии, Америке, Германии, Китае, Корее и Индии, и продолжает свою эстафету успеха. С 2008 года монгольская команда завоевала 101 кубок и 1115 медалей на 60 международных соревнованиях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Узбекистан и Пакистан обсудили сотрудничество в области космической деятельности
  • Путин заявил Шольцу и Макрону, что намерен подписать указ о признании ДНР и ЛНР
  • Узбекистан и США обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипотношений двух стран


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com