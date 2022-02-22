Монгольская команда по интеллектуальному спорту стала чемпионом мира

CentralAsia (MNG) - В связи с пандемией 30-й чемпионат мира по запоминанию прошел онлайн. И объявлены результаты 30-го чемпионата мира по запоминанию.

Всего в 10 видах спорта на запоминание соревновались 366 спортсменов высшей категории из 18 стран, а в сумме гроссмейстер Н.Мөнхшур сталө двукратной чемпионкой мира. А.Т.Тэнуун - третье место.

Сборная Монголии стала чемпионом мира, а также завоевала 33 медали (10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых) из возможных 90 медалей, набрав 21 435 очков.

А сборная Китая заняла ворое место с 20 941 очками. Вслед Китая, команда Вьетнама выиграла третье место набрав 8 947.

Всего в соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, представляющих Монголию, и 5 спортсменов получили звание международного мастера.

Так, монгольская сборная по памяти, запоминанию, скорочтению и спорту успешно приняла участие в 60-х международных соревнованиях, прошедших в Англии, Америке, Германии, Китае, Корее и Индии, и продолжает свою эстафету успеха. С 2008 года монгольская команда завоевала 101 кубок и 1115 медалей на 60 международных соревнованиях.

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