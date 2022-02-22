35 монгольских студентов подали заявки на возвращение из Украины

CentralAsia (MNG) - Студенты, обучающиеся в украинских вузах, подали заявки на возвращение домой. На сегодняшний день четыре монгольских студента сообщили посольству, что они вернутся домой.

«Через Посольство Монголии в Польше и Почетного консула в Украине мы находимся в постоянном контакте с монгольскими студентами, обучающимися в Украине, и предоставляем необходимую информацию и консультации. Состоялась онлайн-встреча со студентами, проживающими и обучающимися в стране. Студенты говорили, чо у них нету никаких острых проблем. Если есть проблема, и они хотят вернуться домой, принимаются меры для немедленного возврата запроса в посольство», — сообщается в МИД Монголии. «В Украине проживает около 90 монголов, 22 из которых являются постоянными жителями. Из 68 монгольских студентов, обучающихся в вузах в этом учебном году, 35 решили временно вернуться для обучения онлайн».

«Если эти студенты вернулись или возвращаются домой, никто из постоянно проживающих граждан Монголии в Украине не подавал заявление на возвращение.

Дополнительных обращений от студентов и граждан не поступало. Незарегистрированные граждане Монголии в Украине не должны лично обращаться в посольство и могут зарегистрироваться по электронной почте. Также можете позвонить на горячую линию Посольства по телефону +48 538 286 500. Если вы планируете поездку в Украину, рекомендуем рассмотреть ситуацию», — сообщает МИД Монголии.

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