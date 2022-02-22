экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
35 монгольских студентов подали заявки на возвращение из Украины

CentralAsia (MNG) -  Студенты, обучающиеся в украинских вузах, подали заявки на возвращение домой. На сегодняшний день четыре монгольских студента сообщили посольству, что они вернутся домой.

«Через Посольство Монголии в Польше и Почетного консула в Украине мы находимся в постоянном контакте с монгольскими студентами, обучающимися в Украине, и предоставляем необходимую информацию и консультации. Состоялась онлайн-встреча со студентами, проживающими и обучающимися в стране. Студенты говорили, чо у них нету никаких острых проблем. Если есть проблема, и они хотят вернуться домой, принимаются меры для немедленного возврата запроса в посольство», — сообщается в МИД Монголии. «В Украине проживает около 90 монголов, 22 из которых являются постоянными жителями. Из 68 монгольских студентов, обучающихся в вузах в этом учебном году, 35 решили временно вернуться для обучения онлайн».

«Если эти студенты вернулись или возвращаются домой, никто из постоянно проживающих граждан Монголии в Украине не подавал заявление на возвращение.

Дополнительных обращений от студентов и граждан не поступало. Незарегистрированные граждане Монголии в Украине не должны лично обращаться в посольство и могут зарегистрироваться по электронной почте. Также можете позвонить на горячую линию Посольства по телефону +48 538 286 500. Если вы планируете поездку в Украину, рекомендуем рассмотреть ситуацию», — сообщает МИД Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистан доставили 136 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
  • Из библиотеки Национального университета Узбекистана исчезли десятки редких рукописей XIII-XV веков
  • Узбекистан экспортировал в прошлом году ковры на $42 миллиона


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com