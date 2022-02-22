Запрещается создавать новый туристический лагерь возле монгольского озера Хубсугул

CentralAsia (MNG) - Ледяному фестивалю «Синяя жемчужина», традиционно проводимому в аймаке Хубсугул, исполняется 20 лет. Предполагается, что 3-4 марта в сомоне Хатгал аймака Хубсугул соберутся около 3 тысяч автомобилей и более 10 тысяч человек.

Хубсугул — крупное пресноводное озеро на севере Монголии, рядом с границей России. Второе по площади и самое глубокое озеро в Монголии. По своему происхождению (озеро является частью Байкальского рифта), гидрологическому режиму и минеральному составу воды очень похоже на Байкал. Второе название Хубсугула — Синяя жемчужина. Хубсугул — одно из примерно семнадцати древнейших озёр, возраст которых превышает 2 миллиона лет. Хубсугул традиционно считается священным местом.

В Монголии планируется принять 10 основных решений по защите экосистемы озера. Например, в Хубсугуле не будут создаваться новые туристические лагеря. Действующие туристические компании будут сертифицированы.

22 февраля стартует «Национальная конференция по защите озера Хубсугул», инициированная президентом У.Хурэлсухом. Конференция продлится два дня до 24 числа этого месяца.

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