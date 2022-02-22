Экспорт Монголии увеличился на 29,3 процента по сравнению с предыдущими месяцами

CentralAsia (MNG) - В январе 2022 года Монголия вела торговлю со 117 странами мира, а общий товарооборот достиг 1,1 млрд долларов США, из которых 539,6 млн долларов США приходилось на экспорт и 556,5 млн долларов США на импорт. Общий внешнеторговый оборот уменьшился на 2,5 млн долларов США (0,2 процента), при этом экспорт уменьшился на 100,2 млн долларов США (15,7 процента), а импорт увеличился на 97,7 млн долларов США (21,3 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В январе 2021 года экспорт увеличился на 122,3 млн долларов США (29,3 процента), а импорт сократился на 104,2 миллиона долларов США (15,8 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли в январе 2021 года сложилось с положительным сальдо в размере 181,0 млн долларов США, а в январе 2022 года с отрицательным сальдо в размере 16,9 млн долларов США уменьшилось на 197,9 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В январе 2022 года дефицит торгового баланса уменьшился на 226,5 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем. Товарооборот с Китаем в январе 2022 года достиг 520,4 млн долларов США, что составляет 47,5 процента от общего товарооборота.

Битуминозный уголь и медные концентраты составили 36,6 процента и 48,1 процента от общего объема экспорта в Китай, соответственно, на золото пришлось 99,8 процента от общего объема экспорта в Швейцарию. В январе 2022 года снижение экспорта на 100,2 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года было обусловлено уменьшением экспорта медных концентратов на 18,6 млн долларов США и уменьшением экспорта угля на 77,9 млн долларов США.

Экспортная граница цены на уголь снижалась в течение последних двух месяцев подряд, а сырая нефть не экспортировалась.

В январе 2022 года увеличение экспорта на 122,3 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем было в основном связано с увеличением экспорта медных концентратов на 111,2 млн долларов США.

В январе 2022 года 33,9 процента от общего объема импорта приходилось на Россию, 27,9 процента — на Китай, 9,3 процента — на Японию, 4,7 процента — на Республику Корея, 3,0 процента — на США и 2,6 процента — на Германию, которые приходится 81,3 процента от общего объема импорта.

В январе 2022 года 58,0 процента всего импорта из России составили нефтепродукты, 75,2 процента всего импорта из Японии — легковые автомобили, 7,4 процента всего импорта из Китая — электроэнергия, 2,9 процента — грузовые автомобили и 89,7 процента — импорт прочих товаров. продукты. Увеличение импорта на 97,7 млн ​​долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло в основном за счет увеличения импорта дизельного топлива на 15,0 млн долларов США, бензина на 15,1 млн долларов США и автомобилей на 12,2 млн долларов США.

Экспорт минеральных продуктов, природных или культивированных камней, драгоценных металлов, ювелирных и текстильных изделий составил 98,4 процента от общего объема экспорта. С другой стороны, 65,0 процента от общего объема импорта составляли минеральные продукты, машины, оборудование и электроприборы, транспортные средства и их запасные части, а также продукты питания.

По данным Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности, экспорт полезных ископаемых Монголии растет в течение последних трех недель.

В частности, с 11 по 17 февраля автомобильным транспортом перевезено 1555 контейнеров угля, 184 контейнера медного концентрата автомобильным транспортом, 341 контейнер медного концентрата железнодорожным транспортом и 770 контейнеров железной руды и концентрата железнодорожным транспортом.

По данным министерства, с начала года автомобильным транспортом было перевезено 1005,0 тыс. тонн угля, железнодорожным транспортом 161,5 тыс. тонн медного концентрата и 227 тыс. тонн железной руды и концентрата.

источник: Национальное статистическое управление Монголии

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