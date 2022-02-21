Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

CentralAsia (CA) - Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом пишет «РИА Новости».

«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство», - сказал Пушилин.

Помимо этого, главы республик попросили президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, а также перспективы взаимодействия в оборонной сфере.

Как отметил глава ДНР, украинские власти решились на силовое решение конфликта. Он подчеркнул, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям, однако договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку от Вашингтона, нарушать установленное перемирие.

Пушилин добавил, что жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, и их главная цель — интеграция с Россией.

«Ваши политические решения — такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, — бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство», - сказал он.

Информацию о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению подтвердил и глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — сказал он в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, гуманитарной катастрофы в регионе удалось избежать только благодаря российской помощи.