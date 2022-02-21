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Глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов оштрафован на $750
Фирдавс Абдухаликов
Фирдавс Абдухаликов

CentralAsia (UZ) -  Суд оштрафовал гендиректора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова. Судебный процесс был завершен 21 февраля.

В Чиланзарском районном суде по уголовным делам завершился судебный процесс по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении генерального директора агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова, сообщает пресс-служба городского суда Ташкента.

По решению суда Абдухаликов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 175-8 (нарушение законодательства о государственных закупках) Административного кодекса. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 БРВ (8 100 000 сумов или $750).

Ранее антикоррупционное агентство провело расследование конфликта интересов вокруг руководителя агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова и подтвердило наличие конфликта интересов с телеканалом Sevimli.

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